Xiaomi представила свои первые умные часы на Wear OS от Google

Данная модель предлагает впечатляющий набор функций по привлекательной цене: $280 за базовый вариант и $340 за версию с LTE.

Одним из главных преимуществ Wear OS является доступ к сторонним приложениям через Google Play Store, а также к сервисам Google, таким как Кошелёк, Карты и, что особенно важно, Google Ассистент.

Часы Watch 2 Pro обладают 1.43-дюймовым OLED-дисплеем, корпусом из нержавеющей стали диаметром 46 мм и цифровой короной.

Xiaomi утверждает, что время автономной работы устройства составляет 65 часов. В области здоровья и фитнеса часы поддерживают 150 спортивных режимов, отслеживание стресса, уровня кислорода в крови, сна и уведомления о повышенном пульсе.

Особое внимание заслуживают функции двойного GPS и анализа состава тела.