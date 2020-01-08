Xiaomi представила свои первые "умные" неубиваемые часы с AMOLED-дисплеем

Так, Amazfit T-Rex прошли аж 12 испытаний на соответствие требованиям американскому военному стандарту MIL-STD-810G, благодаря чему новинка способна выдержать совершенно экстремальные температуры, не реагируют на коррозию и при этом также защищены от пыли и влаги по стандарту IP68. При этом производитель также отмечает, что “умные” часы оснащены 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, способным работать в режиме Always on Display. Также экран устройства имеет разрешение 360 x 360 пикселей и защищенное стекло Corning Gorilla Glass 3.