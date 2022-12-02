Xiaomi представила свой самый дешёвый «умный» дверной замок

Xiaomi представила свой самый дешёвый «умный» дверной замокКоторый ещё и напичкан технологиями
Xiaomi известна своими доступными решениями для систем «умного» дома. Но в этот раз она превзошла даже саму себя.
Компания анонсировала свой новейший смарт-замок для дверей — Smart Door Lock E10. Устройство уже сейчас можно предзаказать в Китае, а его ключевой особенностью стала самая низкая цена среди аналогов даже внутри самой Xiaomi.
Устроена новинка интересным образом. Её цилиндр C-уровня проходит сквозь структуру корпуса замка, что обеспечивает повышенную безопасность. Технология в том числе позволяет эффективно предотвращать открывание двери внешней силой даже после снятия внешней панели.
Пользователям же предлагается несколько способов открытия двери, на которую установлен Smart Door Lock E10: отпечаток пальцев, пароль, одноразовый пароль, NFC, Bluetooth-ключи, смарт-часы и браслеты Xiaomi.
Сообщается также, что от четырёх AAA-батареек замок сможет проработать до одного года.
Что же до цены, то устройство просят всего 113 долларов. Массовый старт продаж намечен уже на 7 декабря.