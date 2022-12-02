Наука и технологии
12:46, 02 декабря 2022
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Xiaomi представила свой самый дешёвый «умный» дверной замок

Который ещё и напичкан технологиями

Xiaomi известна своими доступными решениями для систем «умного» дома. Но в этот раз она превзошла даже саму себя.

Xiaomi представила свой самый дешёвый «умный» дверной замок

Компания анонсировала свой новейший смарт-замок для дверей — Smart Door Lock E10. Устройство уже сейчас можно предзаказать в Китае, а его ключевой особенностью стала самая низкая цена среди аналогов даже внутри самой Xiaomi.

Устроена новинка интересным образом. Её цилиндр C-уровня проходит сквозь структуру корпуса замка, что обеспечивает повышенную безопасность. Технология в том числе позволяет эффективно предотвращать открывание двери внешней силой даже после снятия внешней панели.

Xiaomi представила свой самый дешёвый «умный» дверной замок

Пользователям же предлагается несколько способов открытия двери, на которую установлен Smart Door Lock E10: отпечаток пальцев, пароль, одноразовый пароль, NFC, Bluetooth-ключи, смарт-часы и браслеты Xiaomi.

Сообщается также, что от четырёх AAA-батареек замок сможет проработать до одного года.

Что же до цены, то устройство просят всего 113 долларов. Массовый старт продаж намечен уже на 7 декабря.

Источник фото:Gizmochina
Источник:Gizmochina
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