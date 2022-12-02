Xiaomi представила свой самый дешёвый «умный» дверной замок

Компания анонсировала свой новейший смарт-замок для дверей — Smart Door Lock E10. Устройство уже сейчас можно предзаказать в Китае, а его ключевой особенностью стала самая низкая цена среди аналогов даже внутри самой Xiaomi.

Устроена новинка интересным образом. Её цилиндр C-уровня проходит сквозь структуру корпуса замка, что обеспечивает повышенную безопасность. Технология в том числе позволяет эффективно предотвращать открывание двери внешней силой даже после снятия внешней панели.