Xiaomi представила свою самую лучшую по звучанию колонку

Новинку назвали Xiaomi Sound и внешне ее в сети сравнивают с мультиваркой. Особенностью этой колонки является то, что за звук в ней отвечают не только специалисты Xiaomi, но и американской компании Harman, что и обеспечивает лучший звук, по сравнению с предыдущими моделями бренда.

Отмечается, что Xiaomi Sound способна выдавать звук с одинаковой громкостью и качеством во всех направлениях. Устройство способно проигрывать звук в диапазоне от 70 Гц громкостью 90 дБ. Имеется также поддержка Hi-Res Audio. Стоимость Xiaomi Sound составляет 77 долларов или около 5 700 рублей.