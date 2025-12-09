Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2025, 07:43
Xiaomi представила технологичную стиральную машину на 12 кг за $440

Xiaomi выпустила новую стиральную машину Mijia Pro c загрузкой 12 кг и ценой около $440 (3124 юаня).
Модель получила фирменную технологию суперэлектролиза, позволяющую удалять до 20 типов сложных пятен — от соуса до соков. Производитель обещает даже отбеливание пожелтевшей ткани за один цикл.

В машинку помещается внушительный комплект вещей: до 25 предметов одежды разной плотности. В системе предусмотрена полная водяная стерилизация — бактерии уничтожаются прямо на входе воды, без использования химии.

Барабан оснащён алмазным электродным покрытием, которое усиливает электролиз и повышает концентрацию активного кислорода в 15 раз для глубокой очистки.

Двойной умный дозатор сам определяет вес загрузки и подбирает количество моющего средства — одной заправки хватает примерно на месяц.

Управление интегрировано в экосистему Xiaomi: поддерживаются Mi Home, голосовой контроль через колонки и удалённый мониторинг.

Есть режим быстрой стирки — 36 минут вместо стандартных 69, высокотемпературная очистка 95°C и антибактериальная дверца.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
