Xiaomi представила технологичную стиральную машину на 12 кг за $440

Xiaomi представила технологичную стиральную машину на 12 кг за $440Настоящее чудо техники
Модель получила фирменную технологию суперэлектролиза, позволяющую удалять до 20 типов сложных пятен — от соуса до соков. Производитель обещает даже отбеливание пожелтевшей ткани за один цикл.
В машинку помещается внушительный комплект вещей: до 25 предметов одежды разной плотности. В системе предусмотрена полная водяная стерилизация — бактерии уничтожаются прямо на входе воды, без использования химии.
Барабан оснащён алмазным электродным покрытием, которое усиливает электролиз и повышает концентрацию активного кислорода в 15 раз для глубокой очистки.
Двойной умный дозатор сам определяет вес загрузки и подбирает количество моющего средства — одной заправки хватает примерно на месяц.
Управление интегрировано в экосистему Xiaomi: поддерживаются Mi Home, голосовой контроль через колонки и удалённый мониторинг.
Есть режим быстрой стирки — 36 минут вместо стандартных 69, высокотемпературная очистка 95°C и антибактериальная дверца.