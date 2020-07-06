Xiaomi представила удешевленный фитнес-браслет Mi Band 4C

По крайней мере именно это следует из того, что устройство не имеет совершенно никаких отличий с ранее представленным браслетом Redmi. При этом, что интересно, Xiaomi представила новинку лишь в Малайзии, как будто бы понимая, что на более глобальном рынке носимому гаджету ловить-то и нечего. Стоит, к слову, Mi Band 4C и это вызывает отдельные вопросы.