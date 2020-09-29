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Xiaomi представила "умную" колонку дешевле аналогов
Впрочем, за это компанию и полюбили на старте
Xiaomi продолжает радовать своих фанатов технологичными, но крайне недорогими новинками. На этот раз компания представила “умную” колонку заметно дешевле аналогов от конкурентов.
Называется устройство Mi Smart Speaker, а по габаритам и возможностям, они конкурирует с такими решениями, как, скажем, Amazon Echo второго поколения. Но только если смарт-колонка Amazon обойдется в 80 долларов, то китайский “умный” гаджет стоит в 1.5 раза дешевле — 54 доллара.
Колонка Xiaomi имеет 12 Вт динамик, сразу два микрофона, поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 и способна работать со смартфонами на базе Android 4.4 и iOS 9 или новее. Устройство работает с голосовым ассистентом Google Assistant и поддерживает DTS Professional. Еще одной отличительной особенностью Mi Smart Speaker стали физические органы управления на верхней панели.