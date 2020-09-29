Xiaomi представила "умную" колонку дешевле аналогов

Называется устройство Mi Smart Speaker, а по габаритам и возможностям, они конкурирует с такими решениями, как, скажем, Amazon Echo второго поколения. Но только если смарт-колонка Amazon обойдется в 80 долларов, то китайский “умный” гаджет стоит в 1.5 раза дешевле — 54 доллара.