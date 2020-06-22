Xiaomi представила “умную” мышку со встроенным голосовым помощником

Что же до технических характеристик, то мышь работает от встроенного аккумулятора емкостью 750 мАч - его, по заверениям Xiaomi, хватит на автономную работу до 30 дней в режиме активного использования и на 180 дней в режиме ожидания. В качестве зарядки выступает Type-C разъем. Что же до цены устройства, то на этапе коллективного сбора средств Xiaomi XiaoAI Mouse предлагают по цене в 18 долларов.