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Xiaomi представила “умную” мышку со встроенным голосовым помощником

По достаточно демократичной цене
Буквально на днях в сети появились утечки об устройстве, а уже сегодня Xiaomi представила “умную” мышку со встроенным голосовым помощником XiaoAI - Xiaomi XiaoAI Mouse. На данный момент девайс представлен на площадке коллективного финансирования, причем компания именно что собирает деньги на производство устройства.

Внешне новинка напоминает ранее выпущенную Mi Wireless Mouse, при этом есть и одно-единственное отличие в виде специальной кнопки, предназначенной для запуска голосового помощника. Разработчики уточняют, что ассистент способен выполнять огромное количество различных команд, в том числе и открывать документы или отключать компьютер. Еще одной особенностью “умной” мышки можно назвать ее способность переводить слова с китайского на английский, японский и корейский языки.

Что же до технических характеристик, то мышь работает от встроенного аккумулятора емкостью 750 мАч - его, по заверениям Xiaomi, хватит на автономную работу до 30 дней в режиме активного использования и на 180 дней в режиме ожидания. В качестве зарядки выступает Type-C разъем. Что же до цены устройства, то на этапе коллективного сбора средств Xiaomi XiaoAI Mouse предлагают по цене в 18 долларов.

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