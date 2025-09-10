Xiaomi представила умную зубную щетку с экраном, датчиком давления и автономностью до полугода

Щетка поддерживает интеграцию с приложением Mijia App, где можно настроить режимы работы и получать подробные отчеты. Корпус выполнен в керамическом стиле с металлической окантовкой дисплея, имеет защиту IPX8 и выпускается в белом, синем и фиолетовом цветах.

Автономность — до 180 дней в мягком режиме и 100 дней в стандартном. Зарядка осуществляется через USB-C, при этом 2 минут хватает для одной чистки.