Наука и технологии
Опубликовано 10 сентября 2025, 07:29
1 мин.

Xiaomi представила умную зубную щетку с экраном, датчиком давления и автономностью до полугода

Это нам надо
Xiaomi выпустила электрическую зубную щетку Mijia Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro, продажи которой стартуют 10 сентября по цене 269 юаней (~$38).
Xiaomi представила умную зубную щетку с экраном, датчиком давления и автономностью до полугода
© Gizmochina

Главная особенность устройства — цветной LCD-дисплей, на который выводятся время чистки, охват зон и даже статус налета.

Щетка оснащена шестиосевым гироскопом, позволяющим определять поверхность зубов и обеспечивать зональную чистку, а также датчиком давления: при чрезмерном нажатии устройство вибрирует, мигает красным индикатором и снижает мощность, защищая десны.

Мотор нового поколения обеспечивает до 60° колебаний, имитируя технику Bass и увеличивая эффективность очистки в 3 раза по сравнению с предыдущими моделями. В комплект входят две насадки: для стандартной чистки и для ухода за деснами.

Xiaomi представила умную зубную щетку с экраном, датчиком давления и автономностью до полугода
© Gizmochina

Щетка поддерживает интеграцию с приложением Mijia App, где можно настроить режимы работы и получать подробные отчеты. Корпус выполнен в керамическом стиле с металлической окантовкой дисплея, имеет защиту IPX8 и выпускается в белом, синем и фиолетовом цветах.

Автономность — до 180 дней в мягком режиме и 100 дней в стандартном. Зарядка осуществляется через USB-C, при этом 2 минут хватает для одной чистки.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Xiaomi
,
#зубная щетка