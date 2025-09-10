Xiaomi представила умную зубную щетку с экраном, датчиком давления и автономностью до полугода

Xiaomi представила умную зубную щетку с экраном, датчиком давления и автономностью до полугодаЭто нам надо
Главная особенность устройства — цветной LCD-дисплей, на который выводятся время чистки, охват зон и даже статус налета.
Щетка оснащена шестиосевым гироскопом, позволяющим определять поверхность зубов и обеспечивать зональную чистку, а также датчиком давления: при чрезмерном нажатии устройство вибрирует, мигает красным индикатором и снижает мощность, защищая десны.
Мотор нового поколения обеспечивает до 60° колебаний, имитируя технику Bass и увеличивая эффективность очистки в 3 раза по сравнению с предыдущими моделями. В комплект входят две насадки: для стандартной чистки и для ухода за деснами.
Щетка поддерживает интеграцию с приложением Mijia App, где можно настроить режимы работы и получать подробные отчеты. Корпус выполнен в керамическом стиле с металлической окантовкой дисплея, имеет защиту IPX8 и выпускается в белом, синем и фиолетовом цветах.
Автономность — до 180 дней в мягком режиме и 100 дней в стандартном. Зарядка осуществляется через USB-C, при этом 2 минут хватает для одной чистки.