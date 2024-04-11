Xiaomi представила умный 60-литровый бойлер с HyperOS на случай отключения горячей воды

Устройство отличается быстрым нагревом, долговечностью и умными функциями. Сейчас электронагреватель доступен для предзаказа по цене $138, стартовая цена вскоре составит $151.

Главная особенность Mijia 60L Electric Water Heater N1 – ускоренный нагрев с регулируемой мощностью от 2200 до 3300 Вт. Это гарантирует быструю подачу горячей воды по запросу для семей с разными потребностями.

Бойлер интегрируется с системой HyperOS Connect от Xiaomi, что открывает удобное управление через приложение Mi Home. Можно запрограммировать подачу горячей воды на часы, когда электричество дешевле, для экономии.