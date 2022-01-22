Xiaomi представила «умный» детский горшок

Вот и настало будущее, которого мы так долго ждали

Xiaomi известна тем, что выпускает множество необычных устройств. Например, на этот раз на её платформе коллективного финансирования Youpin был представлен «умный» горшок для детей — Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1.