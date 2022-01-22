Xiaomi представила «умный» детский горшок

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Xiaomi представила «умный» детский горшокВот и настало будущее, которого мы так долго ждали
Xiaomi известна тем, что выпускает множество необычных устройств. Например, на этот раз на её платформе коллективного финансирования Youpin был представлен «умный» горшок для детей — Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1.
Сообщается, что новинка предназначена для детей до 6 лет. Из автоматических возможностей девайса можно отметить функцию запечатывания подгузников и фекалий всего лишь одним нажатием кнопки. При этом в процессе запечатывания устройство блокирует бактерии и неприятные запахи.
На странице горшка заявляется, что он оснащён встроенным прочным упаковочным пакетом. Его длина составляет 7 метров — это достаточно для 40-45 раз использования.
От одного заряда Ukideer Wonder Whale Children's Smart Toilet U1 способен проработать около 60 раз.
На данный момент девайс можно заказать в Китае по цене 94 доллара (7,2 тыс рублей). В магазине устройство будет стоить чуть дороже — 157 долларов (12,1 тыс рублей).
Источник: Gizmochina