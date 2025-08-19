Xiaomi представила умный дисплей с HDMI и батареей на 9700 мАч за $555

Новинка оценена в 3999 юаней (около $555) и поступит в продажу 21 августа. Устройство оснащено 27-дюймовым антибликовым сенсорным экраном с разрешением FullHD. Дисплей установлен на регулируемой по высоте и углу подставке, а для удобного перемещения в основании скрыты пять колесиков.

Smart Home Screen Max 27 поддерживает разные сценарии использования: от караоке с микрофоном MIJIA и фитнес-занятий с ИИ-коррекцией движений до просмотра видео через сервисы iQIYI, Tencent Video и Youku.

Кроме того, дисплей можно подключить как дополнительный экран к ПК, смартфону или даже Nintendo Switch.