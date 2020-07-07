Xiaomi представила "умный" матрас по цене почти как у iPhone 11
Так, если за новинку от китайцев, получившую название 8H Smart Mattress, просят 654 доллара, то цена iPhone 11 на самом старте осенью 2019 года составляла немногим больше - 699 долларов. Таким образом, Xiaomi предлагает фанатам купить матрас, пускай и “умный”, по цене полноценного флагмана на iOS.
Стоит отметить, при этом, что данная цена актуальна ровно до тех пор, пока компания проводит сбор средств на производство матраса. Как только новинка попадет в массовую продажу, цена явно вырастет.
По заявлениям Xiaomi, 8H Smart Mattress умеет настраивать по отдельности мягкость/жесткость левой и правой сторон вне зависимости друг от друга. Также устройство определяет позу и расположение пользователя, после чего подстраивается под него, позволяя устроиться с максимальным комфортом. С полным списком возможностей можно ознакомиться на страничке проекта.