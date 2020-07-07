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Xiaomi представила "умный" матрас по цене почти как у iPhone 11

Топ за свои деньги, не так ли?
Xiaomi заслужила репутацию производителя, который радует своих фанатов крайне низкими ценами на новинки. Но на этот раз китайский техногигант решил пойти немного иным путем - Xiaomi представила "умный" матрас по цене почти как у iPhone 11.

Так, если за новинку от китайцев, получившую название 8H Smart Mattress, просят 654 доллара, то цена iPhone 11 на самом старте осенью 2019 года составляла немногим больше - 699 долларов. Таким образом, Xiaomi предлагает фанатам купить матрас, пускай и “умный”, по цене полноценного флагмана на iOS.

Стоит отметить, при этом, что данная цена актуальна ровно до тех пор, пока компания проводит сбор средств на производство матраса. Как только новинка попадет в массовую продажу, цена явно вырастет.

По заявлениям Xiaomi, 8H Smart Mattress умеет настраивать по отдельности мягкость/жесткость левой и правой сторон вне зависимости друг от друга. Также устройство определяет позу и расположение пользователя, после чего подстраивается под него, позволяя устроиться с максимальным комфортом. С полным списком возможностей можно ознакомиться на страничке проекта.

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