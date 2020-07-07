Xiaomi представила "умный" матрас по цене почти как у iPhone 11

Стоит отметить, при этом, что данная цена актуальна ровно до тех пор, пока компания проводит сбор средств на производство матраса. Как только новинка попадет в массовую продажу, цена явно вырастет.

По заявлениям Xiaomi, 8H Smart Mattress умеет настраивать по отдельности мягкость/жесткость левой и правой сторон вне зависимости друг от друга. Также устройство определяет позу и расположение пользователя, после чего подстраивается под него, позволяя устроиться с максимальным комфортом. С полным списком возможностей можно ознакомиться на страничке проекта.