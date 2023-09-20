Xiaomi представила в Китае умную маску для сна за 4000 рублей

Этот инновационный аксессуар уже доступен для предзаказа на платформе краудфандинга компании по специальной цене в около 4000 рублей.

Meet сочетает в себе функции традиционной маски для сна и современных технологий. Она оборудована специальными наушниками, которые не только изолируют от внешних звуков, но и могут воспроизводить расслабляющую музыку.

Важной особенностью девайса является возможность автоматического регулирования громкости или полного выключения музыки в соответствии с фазами сна пользователя.

Для настройки различных функций и выбора сценариев для сна предусмотрено подключение к мобильному приложению. В приложении доступно более 50 различных сценариев сна.

Это значит, что каждый пользователь сможет подобрать наиболее подходящий для себя режим и наслаждаться качественным и здоровым сном.