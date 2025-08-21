Xiaomi представила внешний аккумулятор на 5000 мАч толщиной всего 11,8 мм

В аккумулятор встроен специальный кабель, который можно использовать как ремешок для переноски. Этот кабель заявлен как прочный: согласно инсайдерам, кабель пролшёл тесты на 10 000 циклов изгиба. К тому же его легко отключить от пауэрбанка.

В устройство встроена батарея ёмкостью 5000 мАч. Заявлено, что даже после 300 полных циклов зарядки-разрядки аккумулятор сохранит около 80% мощности. Причём при использовании этого пауэрбанка с совместимыми телефонами Xiaomi и специальным кабелем, аккумулятор сможет быстро заряжать телефон и сам заряжаться: аппарат заряжает другие устройства с мощностью до 22,5 Вт, сам заряжается с мощностью 20 Вт.

Также в аккумуляторе есть датчик NTC, который постоянно проверяет температуру и не позволяет гаджету перегреваться. Для отвода тепла используется медная фольга с графитовым покрытием, занимающая площадь в 3000 квадратных мм.