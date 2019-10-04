Xiaomi представила внешний аккумулятор с полноценной розеткой

Новинка оснащена портом типа USB Type-C с мощностью в 18 Вт, двумя портами USB-A, а также стандартной розеткой, которая подключает электроприборы разного типа. Отмечается, что при отсутствии розеток новинка Xiaomi может работать в режиме пауэрбанка, поскольку имеет встроенный аккумулятор емкостью в 5000 мАч.

Универсальный источник питания выполнен черном дизайне, с металлическим корпусом. Устройство имеет LED- индикатор, который показывает количество оставшейся емкости аккумулятора. Представители компании сообщили, что гаджет дополнительно защищен от нежелательных перепадов напряжения. Точная дата продаж на данный момент неизвестна. Цена устройства будет составлять порядка 22 долларов.