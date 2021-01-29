Xiaomi представила технологию зарядки смартфонов по воздуху

Известно, что заряжающее устройство оснащено пятью фазовыми антеннами, которые и позволяют распознать местонахождение смартфона в комнате за миллисекунды. Примечательно, что Mi Air Charge может заряжать сразу несколько устройств одновременно по воздуху и на большом расстоянии. Максимальная мощность зарядки на каждый смартфон составляет 5 Вт. Предполагается, что впоследствии эта технология позволит заряжать по воздуху и носимую электронику, в числе которой “умные”часы и фитнес -трекеры.