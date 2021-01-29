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Xiaomi представила технологию зарядки смартфонов по воздуху

Mi Air Charge
Xiaomi разработала заряжающее сразу несколько смартфонов по воздуху устройство. Сегодня же компания показала, как именно работает новая технология беспроводной зарядки Mi Air Charge.

Заряжающее устройство, в котором используется новая технология Mi Air Charge, внешне напоминает тумбочку. В нем компания реализовала технологию формирования луча для отправки миллиметровых волн прямо на устройство. Впоследствии эти волны модифицируются в электрическую энергию, за счет которой и происходит процесс зарядки.

Известно, что заряжающее устройство оснащено пятью фазовыми антеннами, которые и позволяют распознать местонахождение смартфона в комнате за миллисекунды. Примечательно, что Mi Air Charge может заряжать сразу несколько устройств одновременно по воздуху и на большом расстоянии. Максимальная мощность зарядки на каждый смартфон составляет 5 Вт. Предполагается, что впоследствии эта технология позволит заряжать по воздуху и носимую электронику, в числе которой “умные”часы и фитнес -трекеры.