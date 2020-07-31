Наука и технологии
Сегодня 13:09
Xiaomi представит недорогой триммер с увеличенным временем работы от аккумулятора
Радует, что компания не начинает зацикливаться на одних лишь смартфонах
В прошлом году Xiaomi анонсировала недорогой триммер для бороды Mi Beard Trimmer. Устройство стоило 17 долларов и пользовалось заметной популярностью среди пользователей. И вот, как стало известно, уже совсем скоро компания представит улучшенную версию устройства с с увеличенным временем работы от аккумулятора.
”Ну что ж, пришло время взять под контроль свою бороду и стать своим собственным стилистом. Презентация новинки состоится 6 августа”, - говорится в публикации Xiaomi на официальной странице компании в Twitter.
Учитывая, что компания вряд ли станет проводить полноценное мероприятие под анонс одного лишь триммера, можно ожидать, что 6 августа компания представит целый набор различных устройство повседневного пользования. Их отличительной особенностью, как и всегда, станут невысокая цена и качественное исполнение.