Xiaomi представит недорогой триммер с увеличенным временем работы от аккумулятора

”Ну что ж, пришло время взять под контроль свою бороду и стать своим собственным стилистом. Презентация новинки состоится 6 августа”, - говорится в публикации Xiaomi на официальной странице компании в Twitter.

Учитывая, что компания вряд ли станет проводить полноценное мероприятие под анонс одного лишь триммера, можно ожидать, что 6 августа компания представит целый набор различных устройство повседневного пользования. Их отличительной особенностью, как и всегда, станут невысокая цена и качественное исполнение.