Xiaomi привезла в Россию беспроводной пылесос с HD-экраном

Устройство получило бесщеточный мотор с частотой вращения 25 000 об/мин. Мощность всасывания составляет 150 аВт, а номинальная мощность 450 Вт. Особенностью этого пылесоса является наличие цветного TFT-экрана с разрешением HD. Его четкость, по словам производителя, сопоставима с четкостью мобильного телефона. Дисплей нужен для вывода полезной информации, в частности текущего режима, состояния аккумулятора и прочих характеристик.

В комплекте также идет “умная” насадка для пола, способная автоматически идентифицировать различные материалы покрытия и регулировать скорость уборки. В пылесосе есть сменные аккумуляторы на 3000 мАч, благодаря которым от одного заряда устройство может работать 65 минут. Стоимость Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner G10 составляет 21 900 рублей.