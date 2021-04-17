Xiaomi привезла в Россию электросамокат, созданный вместе с Mercedes-Benz

Напомним, что данный электросамокат был представлен в Европе еще в феврале, а в начале этого месяца он стал доступен для покупки на украинском рынке. Сейчас же компания объявила старт предварительных заказов для российский пользователей, который продлится до 22 апреля.

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition можно оформить на данный момент лишь в “М.Видео”. Оценили его в 84 990 рублей. За предзаказ компания дарит “умные” часы Xiaomi Mi Watch, стоимость которых отдельно составляет 9 490 рублей.