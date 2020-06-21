Наука и технологии
Сегодня 11:40
Xiaomi привезла в Россию новые 4К телевизоры
Есть модель на 50 и 65 дюймов
Китайская компания Xiaomi привела в России свои новые 4К телевизоры. Так, уже сегодня российские покупатели могут приобрести 50 и 65-дюймовые фирменные телевизоры Xiaomi Mi TV 4S.
Известно, что обе модели получили разрешение 4K, а также частоту обновления изображению 60 Гц. Однако 65-дюймовый телевизор, в отличии от младшей модели, имеет расширенный динамический диапазон HDR 10. Телевизоры поддерживают лаунчер PatchWall, работающий на базе Android TV, а также оснащены фирменным голосовым ассистентом Google. Имеются также два динамика по 10 Вт, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти, а также модуль Wi-Fi.
Что касается стоимости, компания оценила 50-дюймовый Xiaomi Mi TV 4S в 28,9 тыс рублей, тогда как модель на 65 дюймов на российском рынке можно приобрести за 49,9 тыс рублей.