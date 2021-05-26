Xiaomi привезла в Россию свою новую домашнюю камеру видеонаблюдения

Новая камера Xiaomi Mi Home Security Camera 360° 1080p оснащена динамиком, микрофоном, а также способна видеть в темное и распознавать движения и людей. Таким образом, камера может выступать в качестве домашнего видеонаблюдения, а также веб-камеры для видеосвязи.

Mi Home Security Camera 360° 1080p обеспечивает панормамный обзор и может снимать в разрешении Full HD. Благодаря особенностям конструкции камера способна снимать 360° в горизонтальной плоскости и на 108° — в вертикальной. На российском рынке Mi Home Security Camera 360° 1080p оценили в 2 990 рублей.