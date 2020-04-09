Xiaomi работает над новым поколением беспроводных наушников Redmi AirDots

По крайней мере об этом заявил популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма, который уже не раз рассказывал о планах китайского бренда задолго до их собственных официальных анонсов. На этот раз он поведал, что в базе данных организации Bluetooth Special Interest Group, ответственной за разработку стандартов Bluetooth и сертификацию устройств с поддержкой технологии, появилась информация, подтверждающая крайне скорый анонс новеньких Redmi AirDots 2.