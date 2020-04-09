Xiaomi работает над новым поколением беспроводных наушников Redmi AirDots
По крайней мере об этом заявил популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма, который уже не раз рассказывал о планах китайского бренда задолго до их собственных официальных анонсов. На этот раз он поведал, что в базе данных организации Bluetooth Special Interest Group, ответственной за разработку стандартов Bluetooth и сертификацию устройств с поддержкой технологии, появилась информация, подтверждающая крайне скорый анонс новеньких Redmi AirDots 2.
Напомним, что первое поколение наушников завоевало популярность соотношением цена/качество. Так, за примерно 15 долларов пользователи получали по-настоящему беспроводные наушники с Bluetooth 5.0 b, механической кнопкой управления, временем автономной работы самих наушников 4 часа и 12 часов при использовании зарядного кейса. Если компания сможет улучшить имеющиеся характеристики, оставив прежнюю цену, Redmi AirDots 2 без труда смогут стать новым бестселлером.