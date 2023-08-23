Наука и технологии
15:42, 23 августа 2023
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Xiaomi работает над секретной ОС MiOS

Интересная разработка

Компания Xiaomi вновь становится предметом обсуждения в среде инсайдеров. Недавно стало известно, что китайский бренд зарегистрировала домен mios.cn, что может указывать на разработку новой мобильной операционной системы.

Инсайдер Digital Chat Station и другие источники поделились информацией о возможной новинке. По их данным, MiOS будет полностью новой ОС, совместимой с Android, но при этом отличной от текущей оболочки MIUI.

Это подтверждается комментариями в социальной сети Weibo, где уточняется, что MiOS не является будущей версией MIUI 15.

Некоторые эксперты сравнивают потенциальную новинку Xiaomi с Harmony OS от HUAWEI, предполагая, что MiOS может стать отдельной экосистемой. Существует вероятность, что новая система может отказаться от поддержки Android-приложений, следуя примеру Harmony OS NEXT.

Источник:Twitter
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