Xiaomi работает над секретной ОС MiOS

Инсайдер Digital Chat Station и другие источники поделились информацией о возможной новинке. По их данным, MiOS будет полностью новой ОС, совместимой с Android, но при этом отличной от текущей оболочки MIUI.

Это подтверждается комментариями в социальной сети Weibo, где уточняется, что MiOS не является будущей версией MIUI 15.

Некоторые эксперты сравнивают потенциальную новинку Xiaomi с Harmony OS от HUAWEI, предполагая, что MiOS может стать отдельной экосистемой. Существует вероятность, что новая система может отказаться от поддержки Android-приложений, следуя примеру Harmony OS NEXT.