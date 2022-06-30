Xiaomi раскрыла внешний вид и дату анонса фитнес-браслета Mi Band 7 Pro

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Xiaomi раскрыла внешний вид и дату анонса фитнес-браслета Mi Band 7 ProВыглядит устройство неожиданно
Долгое время это устройство было чем-то вроде мифа. Но вот, наконец-то, Xiaomi впервые заговорила о нём.
Речь, конечно же, идёт о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 7 Pro. Китайский бренд не только назвал дату его анонса, но также опубликовал видео с демонстрацией долгожданной новинки.
Судя по всему, Pro-версия браслета будет больше походить на простенькие смарт-часы. Нечто подобное последние пару лет выпускает компания Huawei.
По видео можно сказать, что Mi Band 7 Pro получит крупный прямоугольный дисплей, а также ремешок на застёжке и несколько цветовых вариантов. Как минимум, речь идёт о чёрной и золотой версиях.
Технических характеристик устройства до сих пор нигде нет. Ясно лишь, что девайс представят 4 июля — одновременно с флагманскими смартфонами Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra.