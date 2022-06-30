Xiaomi раскрыла внешний вид и дату анонса фитнес-браслета Mi Band 7 Pro

Речь, конечно же, идёт о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 7 Pro. Китайский бренд не только назвал дату его анонса, но также опубликовал видео с демонстрацией долгожданной новинки.

Судя по всему, Pro-версия браслета будет больше походить на простенькие смарт-часы. Нечто подобное последние пару лет выпускает компания Huawei.