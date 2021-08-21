Xiaomi раскрыла внешность неанонсированных телевизоров

Наука и технологии
Сегодня в 14:31
Xiaomi раскрыла внешность неанонсированных телевизоровЛинейки Mi TV 5X
На следующей неделе китайская компания Xiaomi покажет на индийском рынке сразу несколько новинок. Причем в рамках мероприятия премьеры нас ждут не только локальные, но и глобальные. В частности, анонсирована будет новая серия телевизоров Mi TV 5X.
Однако для того, чтобы увидеть, как выглядят грядущие телевизоры производителя, ждать 26 августа не обязательно. Так, компания уже сейчас решила поделиться постерами, на которых можно их разглядеть.
Судя по снимкам, телевизоры получат поддержку технологии Dolby, узкие рамки, а также датчик освещенности. Помимо прочего заявляется современная аппаратная платформа и микрофоны, которые позволят пользователям управлять телевизором с большой дистанции. На данный момент это все детали, которые известны о телевизорах.