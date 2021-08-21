Xiaomi раскрыла внешность неанонсированных телевизоров

Однако для того, чтобы увидеть, как выглядят грядущие телевизоры производителя, ждать 26 августа не обязательно. Так, компания уже сейчас решила поделиться постерами, на которых можно их разглядеть.

Судя по снимкам, телевизоры получат поддержку технологии Dolby, узкие рамки, а также датчик освещенности. Помимо прочего заявляется современная аппаратная платформа и микрофоны, которые позволят пользователям управлять телевизором с большой дистанции. На данный момент это все детали, которые известны о телевизорах.