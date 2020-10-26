Наука и технологии
Сегодня 16:19
Xiaomi распродает смартфоны в честь Хэллоуина
А также другие товары экосистемы
Китайский гигант Xiaomi запустил акцию «Распродажа на Хэллоуин», приуроченную к грядущему празднику. В ней можно встретить не только смартфоны Xiaomi, но и принадлежащих ей брендов, в числе которых Redmi и Poco.
Что интересно, сами покупатели могут повлиять на размер скидки. Так, для того, чтобы уменьшить стоимость определенной модели можно поставить ей “лайк”. Кроме того, при оформлении ряда товаров производитель дарит подарки в виде фирменных аксессуаров. В частности, можно получить рюкзак, портативный аккумулятор, фитнес-трекер и прочее. Помимо смартфонов со скидками продаются и другие продукты компании, в том числе и телевизоры.
Закончится распродажа 1 ноября в 23:59 по Москве. Ознакомиться с полным ассортиментом можно по этой ссылке.