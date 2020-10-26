Xiaomi распродает смартфоны в честь Хэллоуина

Что интересно, сами покупатели могут повлиять на размер скидки. Так, для того, чтобы уменьшить стоимость определенной модели можно поставить ей “лайк”. Кроме того, при оформлении ряда товаров производитель дарит подарки в виде фирменных аксессуаров. В частности, можно получить рюкзак, портативный аккумулятор, фитнес-трекер и прочее. Помимо смартфонов со скидками продаются и другие продукты компании, в том числе и телевизоры.

Закончится распродажа 1 ноября в 23:59 по Москве. Ознакомиться с полным ассортиментом можно по этой ссылке.