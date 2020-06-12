Xiaomi рассказала, когда Mi Band 5 появится за пределами Китая

Так, в официальном Twitter-аккаунте Xiaomi Global появилсяпостер с достаточно однозначным посылом: ”Увидимся в следующем месяце”. Учитывая, что речь идет о Mi Smart Band 5, а Mi Band 4, в свою очередь, на глобальном рынке получил название Mi Smart Band 4, можно смело утверждать, что китайский техногигант анонсировал выход устройства именно что на глобальном рынке уже в июле-месяце. К слову, российский рынок также входит в понятие “глобальный”.