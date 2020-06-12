Наука и технологии
Сегодня 15:25
Xiaomi рассказала, когда Mi Band 5 появится за пределами Китая
Называться устройство будет Mi Smart Band 5
Буквально вчера Xiaomi представила свой новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, правда то было для внутреннего китайского рынка. Но сейчас компания также рассказала и о том, когда устройство появится в продаже и за пределами Китая.
Так, в официальном Twitter-аккаунте Xiaomi Global появилсяпостер с достаточно однозначным посылом: ”Увидимся в следующем месяце”. Учитывая, что речь идет о Mi Smart Band 5, а Mi Band 4, в свою очередь, на глобальном рынке получил название Mi Smart Band 4, можно смело утверждать, что китайский техногигант анонсировал выход устройства именно что на глобальном рынке уже в июле-месяце. К слову, российский рынок также входит в понятие “глобальный”.
Напомним, что новый браслет компании получил увеличенный до 1,2 дюймов цветной AMOLED-дисплей, 11 видов различных тренировок, барометр и функцию отслеживания менструального цикла у женщин.