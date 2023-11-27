Xiaomi рассказала о характеристиках и материалах корпуса смарт-часов Redmi Watch 4

Xiaomi рассказала о характеристиках и материалах корпуса смарт-часов Redmi Watch 4Рост суббренда компании не перестает радовать
Xiaomi поделилась новыми деталями о своих предстоящих смарт-часах — Redmi Watch 4.
Новинка обещает стать значительным шагом вперед в линейке умных часов бренда. Устройство, анонс которого запланировано уже на 29 ноября 2023 года, выделяется своими впечатляющими характеристиками и стильным дизайном.
Одной из ключевых особенностей Redmi Watch 4 станет металлический корпус, который впервые используется в умных часах под брендом Redmi.
Это придает девайсу премиальный вид и ощущение. Часы оснащены 1.97-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем, который обеспечивает высокую пиковую яркость в 600 нит, обещая четкое изображение даже при ярком солнечном свете.
Кроме того, Xiaomi подчеркивает энергоэффективность и долгое время автономной работы часов, что делает их идеальным спутником для активного образа жизни. Redmi Watch 4 также будут оснащены продвинутым фотоэлектрическим датчиком вращения.