Xiaomi рассказала о новых функциях грядущего фитнес-браслета Mi Band 5

Сделала она в достаточно привычной для себя манере — через официальный постер. И так, судя по имеющемуся изображению, новенький Mi Band 5 призван удивить пользователей увеличенным цветным дисплеем, магнитным зарядным устройством (ранее его уже можно было видеть на “умных” часах Amazfit GTS), поддержкой NFC-платежей, возможностью удаленного управления камерой смартфона, профессиональным датчиком частоты сердечного ритма, поддержкой 11 профессиональных видов спорта, а также контролем женского менструального цикла. Выглядит список крайне обширным и не факт, что на данных нововведениях компания остановится — вполне вероятно, что о дополнительных нововведениях будет сообщено прямо со сцены.