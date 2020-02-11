Xiaomi раздула искусственный ажиотаж вокруг презентации банальных аккумуляторов

Несколько дней назад Redmi опубликовала пост, в котором тизерила “совершенно новое устройство”. Тогда фанаты начали гадать, а что такого компания может показать, чего она еще не выпускала? Как оказалось, китайский гигант готовил анонс устройства, который уже есть в ее “портфолио”, но с одним небольшим и достаточно подлым “но”.