Наука и технологии
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Xiaomi раздула искусственный ажиотаж вокруг презентации банальных аккумуляторов
А ведь многие ждали анонса новых Redmi Note
Несколько дней назад Redmi опубликовала пост, в котором тизерила “совершенно новое устройство”. Тогда фанаты начали гадать, а что такого компания может показать, чего она еще не выпускала? Как оказалось, китайский гигант готовил анонс устройства, который уже есть в ее “портфолио”, но с одним небольшим и достаточно подлым “но”.
Речь идет о двух портативных аккумуляторах Redmi, которые компания просто-напросто ранее не продавала на территории Индии. Учитывая, что пост с тизером был опубликован именно в индийском Twitter-аккаунте Redmi, по сути, компания не соврала. Но на деле многие фанаты сочли подобное действие — раздуванием искусственного ажиотажа вокруг недостаточно прорывного продукта. В момент, когда фанатское сообщество жаждет анонса Redmi Note 9, совершать подобные поступки — очень опрометчивое решение.
Что же касательно самих аккумуляторов, то представлены они в двух версиях: на 10 000 и 20 000 мАч. Просят за них 11 и 21 доллар соответственно.