Xiaomi разрабатывает беспроводную мышь с поддержкой голосовых команд

Китайский гигант Xiaomi известен не только своими фирменными смартфонами, но и различными гаджетами, начиная от бытовой техники, заканчивая компьютерными аксессуарами. Так, на этот раз в сети появилась информация о том, что компания разрабатывает беспроводную мышь с поддержкой голосовых команд.