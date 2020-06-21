Наука и технологии
Сегодня 12:05
Xiaomi разрабатывает беспроводную мышь с поддержкой голосовых команд
Mi Smart Mouse
Китайский гигант Xiaomi известен не только своими фирменными смартфонами, но и различными гаджетами, начиная от бытовой техники, заканчивая компьютерными аксессуарами. Так, на этот раз в сети появилась информация о том, что компания разрабатывает беспроводную мышь с поддержкой голосовых команд.
Сообщается, что новинка получит оптический сенсор, разрешающая способность которой достигает 4000 DPI. Также отмечается наличие четырёхнаправленного колеса прокрутки. Известно, что устройство получит название Mi Smart Mouse, а его ключевой “фишкой” станет поддержка голосовых команд. Так, по данным источника, с помощью данной функции пользователи смогут не только проговаривать команды, но и вводить текст.
Мыши также приписывают поддержку беспроводной связи Bluetooth 5, а также Wi-Fi модуль и наличие аккумуляторной батареи. Предполагается, что устройство официально анонсируют уже в скором времени.