Xiaomi разрабатывает наушники с возможностью "выключить" окружающий шум
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма, который практически никогда не ошибается в своих сливах, особенно тех, что касаются Xiaomi. Судя по всему, устройство на данном этапе во всех сертификациях проходит под простеньким названием Xiaomi Mi Noise Cancellation Wireless Headphones. Самым свежим ресурсом, на котором устройстве было замечено, оказалась организация Bluetooth Special Interest Group, занимающаяся как разработкой стандартов Bluetooth, так и сертификацией устройств, поддерживающих данную технологию.
Если вглядеться в название устройства, то можно уже сейчас понять, что они будут выполнены в форм-факторе полноразмерных наушников, а не столь популярных в наше время TWS-решений. Также стоит отметить, что новинка получит поддержку активного шумоподавления, которое стало отличительной особенностью недавно представленных Apple AirPods Pro. Когда состоится анонс новых наушников Xiaomi, какой на устройство “повесят” ценник и будут ли они продаваться за пределами Китая – обо всем этом, к сожалению, пока никакой информации нет.