Xiaomi разрабатывает наушники с возможностью "выключить" окружающий шум

Если вглядеться в название устройства, то можно уже сейчас понять, что они будут выполнены в форм-факторе полноразмерных наушников, а не столь популярных в наше время TWS-решений. Также стоит отметить, что новинка получит поддержку активного шумоподавления, которое стало отличительной особенностью недавно представленных Apple AirPods Pro. Когда состоится анонс новых наушников Xiaomi, какой на устройство “повесят” ценник и будут ли они продаваться за пределами Китая – обо всем этом, к сожалению, пока никакой информации нет.