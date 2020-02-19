Xiaomi разрабатывает "умную" маску с фильтрацией воздуха

О новой разработке стало известно благодаря опубликованному патенту, в котором и содержатся детали новинки. Так, в нем указано, что маску оснастят вычислительным модулем, в состав которого входит процессор, механизм для хранения данных, а также батарейный блок и устройство для обмена данными. Новинка также сможет проанализировать, сколько времени ее владелец провел в маске. Отмечается, что “умную” маску можно будет соединять со смартфоном для сопоставления собранных данных с индексом качества воздуха.

Кроме того, маску также хотят оснастить датчиками здоровья и гироскопа, благодаря которым устройство будет отслеживать, как дышит пользователь, а впоследствии выдаст данные о качестве воздуха и сообщит о том, насколько эффективно маска устраняет загрязнения.