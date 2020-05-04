Наука и технологии
Сегодня 15:57
Xiaomi разработала антибактериальную футболку
Она оценена всего в 10 долларов
Стало известно, что китайская компания Xiaomi разработала антибактериальную футболку. Так, уже сейчас новинку можно найти на просторах фирменной краудфандинговой платформы Xiaomi Youpin.
Сообщается, что новинка изготовлена из мягкой ткани, в частности в ней присутствуют элементы волокна В то же время усовершенствованная система плетения футболки позволила увеличить ее эластичные свойства. Известно, что ткань, которая использовалась для производства новинки, подвергалась антибактериальной обработке. Кроме того, отмечается, что она соответствует национальным стандартам уровня AA. Это, в свою очередь, означает, что ткань не только способна подавлять рост бактерий, но и ограничивать выделение запаха, сохраняя при этом свежесть тела.
Что касается стоимость, то компания оценила футболку с антибактериальными свойствами в 69 юаней или приблизительно 10 долларов.