Xiaomi разработала антибактериальную футболку

Сообщается, что новинка изготовлена из мягкой ткани, в частности в ней присутствуют элементы волокна В то же время усовершенствованная система плетения футболки позволила увеличить ее эластичные свойства. Известно, что ткань, которая использовалась для производства новинки, подвергалась антибактериальной обработке. Кроме того, отмечается, что она соответствует национальным стандартам уровня AA. Это, в свою очередь, означает, что ткань не только способна подавлять рост бактерий, но и ограничивать выделение запаха, сохраняя при этом свежесть тела.