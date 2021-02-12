Xiaomi разработала безвредную для глаз лампу-колонку

Особенностью нового поколения устройства является интегрирование в него Bluetooth-колонки. Чтобы воспользоваться лампой в качестве колонки необходимо лишь нажать на кнопку. Все управление осуществляется в фирменном приложении. Оценили новинку в 38 долларов или около 2,8 тыс рублей.