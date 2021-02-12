Наука и технологии
Сегодня в 13:38
Xiaomi разработала безвредную для глаз лампу-колонку
Ее оценили в 38 долларов
В 2020 году Xiaomi выпустила разработанную совместно с учеными Китайской академии наук лампу Midian Zero Blue Light, которая обеспечивает освещение без вредного синего света. Сейчас же компания приготовила новое поколение такой лампы, интегрировав в нее Bluetooth-колонку.
Лампа Midian Zero Blue Music Atmosphere Light работает с использованием высокоэффективного желтого светодиода. Так, владельцы устройства смогут использоваться ее без вреда для сна и глаз. Проецируемая цветовая температура варьируется от 1700К до 1900К.
Особенностью нового поколения устройства является интегрирование в него Bluetooth-колонки. Чтобы воспользоваться лампой в качестве колонки необходимо лишь нажать на кнопку. Все управление осуществляется в фирменном приложении. Оценили новинку в 38 долларов или около 2,8 тыс рублей.