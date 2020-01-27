Xiaomi разработала электробритву, способную автономно работать полгода

Известно, что новинка оснащена анодированным алюминиевым корпусом с антибактериальным покрытием, а также шестью лезвиями, с помощью которых можно избавиться от щетины буквально одним движением. Xiaomi T1 Razor получила двигатель, способный вращаться с частотой 12000 об/мин.

Что касается питания электробритвы, то оно осуществляется благодаря двум батареям типа ААА, что, по словам Xiaomi, позволит устройству работать порядка шести месяцев при активном использовании, тогда как в режиме ожидания оно продержит заряд все 12 месяцев. Стоимость новинки составляет 20 долларов или 1,2 тыс рублей.