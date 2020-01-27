Наука и технологии
Вчера 18:46
Xiaomi разработала электробритву, способную автономно работать полгода
Она стоит всего 20 долларов
Китайский гигант Xiaomi в очередной раз выпустил новое устройство через свою фирменную краудфандинговую платформу Youpin. На этот раз компания разработала уникальную электробритву Xiaomi T1 Razor, внешний вид которой идентичен стандартному бритвенному станку.
Известно, что новинка оснащена анодированным алюминиевым корпусом с антибактериальным покрытием, а также шестью лезвиями, с помощью которых можно избавиться от щетины буквально одним движением. Xiaomi T1 Razor получила двигатель, способный вращаться с частотой 12000 об/мин.
Что касается питания электробритвы, то оно осуществляется благодаря двум батареям типа ААА, что, по словам Xiaomi, позволит устройству работать порядка шести месяцев при активном использовании, тогда как в режиме ожидания оно продержит заряд все 12 месяцев. Стоимость новинки составляет 20 долларов или 1,2 тыс рублей.