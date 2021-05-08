Наука и технологии
Сегодня в 10:10
Xiaomi разработала измеряющие давление "умные" часы
Hipee Smart Blood Pressure Watch
Китайский гигант Xiaomi выпустил на своей фирменной краудфандинговой платформе YouPin новые “умные” часы. Их особенностью является способность измерять артериальное давление пользователя.
Hipee Smart Blood Pressure Watch предназначены для непрерывного анализа артериального давления. В новинке компания использовала осциллометрическую технологию и мягкие силиконовые подушки, что обеспечивает выдачу более точных показаний. Так, согласно данным компании, точность измерения фиксируется на отметке ± 3 мм рт. ст. Несмотря на то, что на вид часы громоздкие, их вес составляет всего 76 гр.
Подключение “умных” часов происходит посредством Bluetooth, а заряжать их нужно через порт microUSB. Емкость аккумулятора, в свою очередь, не уточняется. Оценили Hipee Smart Blood Pressure Watch в 77 долларов или примерно 5,6 тыс рублей.