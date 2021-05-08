Xiaomi разработала измеряющие давление "умные" часы

Hipee Smart Blood Pressure Watch предназначены для непрерывного анализа артериального давления. В новинке компания использовала осциллометрическую технологию и мягкие силиконовые подушки, что обеспечивает выдачу более точных показаний. Так, согласно данным компании, точность измерения фиксируется на отметке ± 3 мм рт. ст. Несмотря на то, что на вид часы громоздкие, их вес составляет всего 76 гр.