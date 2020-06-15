Xiaomi разработала миниатюрный кулер, который кипятит воду за 4 минуты

Ключевой особенностью новинки является ее миниатюрный размер - 117x62x190 мм. Верхняя часть кулера оборудована сенсорным дисплеем, с помощью которого можно менять температуру воды в режиме реального времени. Всего предусмотрено пять температурных режимов: 45, 60, 85 и 100 °С. Пользователям также предоставляется возможность выбрать объем подачи воды, а именно 120 мл, 250 мл, 360 мл, а также 500 мл.

Компания оценила новинку в 299 юаней или приблизительно 2,9 тыс рублей, однако сейчас ее можно приобрести по сниженной цене, а именно за 199 юаней или около 1,9 тыс рублей.