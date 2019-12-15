Наука и технологии
Сегодня 14:16
Xiaomi разработала мощный миниатюрный пылесос
Он уже поступил в продажу за 35 долларов
Китайский гигант Xiaomi запустил продажу своего нового ручного пылесоса Roidmi Nano. Несмотря на его компактность, благодаря которой пылесос можно уместить и в небольшой сумке, устройство оснащено мощным мотором, а также высокой автономностью.
Так, пылесос имеет высокоскоростной мотор, мощность которого достигает 60 Вт, что позволяет ему выдавать до 45 000 оборотов в минуту при силе всасывания до 6000 Па. Однако отметим, что пылесборник устройства рассчитан лишь на 50 мл. Что касается емкости аккумулятора, то она составляет порядка 2200 мАч, что, по словам компании, обеспечивает 25 минут непрерывной работы, тогда как процесс зарядки устройства занимает четыре часа.
Цена Roidmi Nano составляет порядка 35 долларов или 2199 рублей. Всего доступны две модели: в белом и черном дизайне.