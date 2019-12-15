Xiaomi разработала мощный миниатюрный пылесос

Так, пылесос имеет высокоскоростной мотор, мощность которого достигает 60 Вт, что позволяет ему выдавать до 45 000 оборотов в минуту при силе всасывания до 6000 Па. Однако отметим, что пылесборник устройства рассчитан лишь на 50 мл. Что касается емкости аккумулятора, то она составляет порядка 2200 мАч, что, по словам компании, обеспечивает 25 минут непрерывной работы, тогда как процесс зарядки устройства занимает четыре часа.