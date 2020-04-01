Наука и технологии
Сегодня 13:58
Xiaomi разработала насадку для душа, защищающую от бактерий
Прямо сейчас ее можно приобрести всего лишь за 10 долларов
На популярной платформе по сбору средств на реализацию различной продукции Xiaomi Youpin китайский техногигант представил свою новую разработку — специальную насадку для душа, защищающую от бактерий.
Насадка оснащена сразу 40 отверстиями, диаметр каждой из которых составляет 0,25 мм. Благодаря этому, к слову, пользователь сможет с максимальным комфортом принять душ даже при самом слабом напоре воды. Сам корпус насадки “собран” из нержавеющей стали с высокой прочностью, а также антикоррозионными свойствами.
Также внутри новинки находится продвинутая система фильтрации, которая благодаря своим размерам задерживает до 99% бактерий извне. Также пользователи смогут с комфортом заменить фильтр, которого в среднем хватает на несколько месяцев.
На этапе сбора средств новинка обойдется в 10 долларов, а комплект насадки с 3 запасными фильтрами обойдется в 16 долларов. После начала массовых продаж, новинка поднимется в цене до 20 долларов.