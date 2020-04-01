Xiaomi разработала насадку для душа, защищающую от бактерий

Также внутри новинки находится продвинутая система фильтрации, которая благодаря своим размерам задерживает до 99% бактерий извне. Также пользователи смогут с комфортом заменить фильтр, которого в среднем хватает на несколько месяцев.

На этапе сбора средств новинка обойдется в 10 долларов, а комплект насадки с 3 запасными фильтрами обойдется в 16 долларов. После начала массовых продаж, новинка поднимется в цене до 20 долларов.