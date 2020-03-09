Наука и технологии
Сегодня 14:57
Xiaomi разработала новое устройство для стерилизации посуды
Его стоимость составляет 86 долларов
Напомним, что помимо разработки смартфонов китайский гигант Xiaomi также знаменит производством гаджетов для многих сфер жизни. Так, стало известно, что компания разработала новое устройство для стерилизации посуды.
Устройство под названием Cleaning Cabinet представляет собой сушку для посуды, с встроенной системой нагрева, которая способна достигать 75 градусов. Однако помимо основной деятельности гаджет также может стерилизовать посуду с помощью ультрафиолетового излучения. Для удобства компания предусмотрела специальный блок для управления устройством, а также лоток, в который может стекать вода.
По словам представителей Xiaomi, емкость гаджета рассчитана на посуду для семьи до шести человек. Стоимость новинки составляет порядка 86 долларов или 6,4 тыс рублей.