Xiaomi разработала новое устройство для стерилизации посуды

Устройство под названием Cleaning Cabinet представляет собой сушку для посуды, с встроенной системой нагрева, которая способна достигать 75 градусов. Однако помимо основной деятельности гаджет также может стерилизовать посуду с помощью ультрафиолетового излучения. Для удобства компания предусмотрела специальный блок для управления устройством, а также лоток, в который может стекать вода.