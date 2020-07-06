Xiaomi разработала полностью автоматический "умный" унитаз

Новинка также способна самоочищаться, активируя после этого процесса опцию теплого воздуха.Из особенностей “умного” унитаза Xiaomi также можно отметить его крышку, которая автоматически поднимается при приближении человека. Кроме того, пользователи могут регулировать нагрев сиденья. Стоимость устройства без автоматического открытия крышки составляет приблизительно 665 долларов, тогда как автоматическая модель обойдется в примерно 806 долларов.