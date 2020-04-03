Xiaomi разработала премиальный портативный аккумулятор на 20000 мАч

Об этом стало известно благодаря официальному постеру компании, который был опубликован в сеть. Так, сообщается, что помимо энергоемкости портативный аккумулятор оснастили поддержкой быстрой зарядки, мощность которой достигает 30 Вт. По словам источника, новинка будет представлена в двух модификациях: одна из них будет кожаной, вторая выполнена из керамики.