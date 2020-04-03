Наука и технологии
Сегодня 11:00
Xiaomi разработала премиальный портативный аккумулятор на 20000 мАч
Он может поступить в продажу уже 9 апреля
Стало известно, что китайская компания Xiaomi разработала новый премиальный портативный аккумулятор, емкость которого достигает 20000 мАч. Так, по словам источников, продажи новинки запланированы уже на следующий месяц, а именно на 9 число.
Об этом стало известно благодаря официальному постеру компании, который был опубликован в сеть. Так, сообщается, что помимо энергоемкости портативный аккумулятор оснастили поддержкой быстрой зарядки, мощность которой достигает 30 Вт. По словам источника, новинка будет представлена в двух модификациях: одна из них будет кожаной, вторая выполнена из керамики.
Известно, что максимальная мощность зарядки грядущей новинки достигает 65 Вт. Что касается стоимости, то если за кожаную модификацию просят 49 долларов или 3,7 тыс рублей, то керамическую можно будет приобрести за 56 долларов или 4,3 тыс рублей.