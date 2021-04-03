Xiaomi разработала прибор для борьбы с комарами

“Ракетка” от комаров Xiaomi получила светодиоды, которые излучают фиолетовый свет, привлекая тем самым насекомых. Однако стоит насекомым сесть на сетку - их бьет электрическим зарядом. Установить приспособление можно на ровную поверхность, для чего была выпущена док-станция. Также есть специальное крепление, чтобы повесить “ракетку” на стену.

Прибор оснащен аккумулятором на 2000 мАч. Процесс зарядки происходит с помощью разъема USB Type-C. На ракетке также есть маленький экран, с помощью которого можно посмотреть уровень заряда. Оценили устройство в 14 долларов или около тысячи рублей.