Наука и технологии
Сегодня в 10:00
Xiaomi разработала прибор для борьбы с комарами
Выглядит как ракетка для тениса
Китайская компания Xiaomi разработала прибор, который поможет пользователям бороться с комарами и прочими назойливыми насекомыми. Напоминающее теннисную ракетку устройство имеет электрический заряд.
“Ракетка” от комаров Xiaomi получила светодиоды, которые излучают фиолетовый свет, привлекая тем самым насекомых. Однако стоит насекомым сесть на сетку - их бьет электрическим зарядом. Установить приспособление можно на ровную поверхность, для чего была выпущена док-станция. Также есть специальное крепление, чтобы повесить “ракетку” на стену.
Прибор оснащен аккумулятором на 2000 мАч. Процесс зарядки происходит с помощью разъема USB Type-C. На ракетке также есть маленький экран, с помощью которого можно посмотреть уровень заряда. Оценили устройство в 14 долларов или около тысячи рублей.