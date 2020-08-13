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Xiaomi разработала робота для развлечения домашних животных

Он также может транслировать в режиме реального времени, чем именно занимается питомец
Китайский гигант Xiaomi вновь решил удивить своих фанатов. На этот раз компания разработала необычного робота Pumpkii, предназначенного для развлечения домашних животных.

Помимо развлечения питомца во время отсутствия хозяев дома, робот способен транслировать в режиме реального времени, чем именно занимается животное. Pumpkii получил четыре колеса, камеру с широкоугольным объективом на 2 Мп, а также встроенные модули Bluetooth 4.1 и Wi-F. Работает робот на базе процессора ARM Cortex A9 с 512 МБ оперативной памяти и накопителем на 8 ГБ. С помощью специального мобильного приложения пользователи могут не только следить за животным, но и контролировать движения робота и делать снимки.

За счет того, что робот оборудован аккумулятором емкостью 220 мАч, время автономной работы может достигать 8 часов. Что интересно, в случае снижения зарядки аккумулятора до 40% Pumpkii автоматически перемещается к док-станции. Компания оценила стандартную версию робота в 149 долларов, тогда как есть модификация с роботизированной рукой за 249 долларов.

Автор: Лилик Ми