Xiaomi разработала робота для развлечения домашних животных

Помимо развлечения питомца во время отсутствия хозяев дома, робот способен транслировать в режиме реального времени, чем именно занимается животное. Pumpkii получил четыре колеса, камеру с широкоугольным объективом на 2 Мп, а также встроенные модули Bluetooth 4.1 и Wi-F. Работает робот на базе процессора ARM Cortex A9 с 512 МБ оперативной памяти и накопителем на 8 ГБ. С помощью специального мобильного приложения пользователи могут не только следить за животным, но и контролировать движения робота и делать снимки.