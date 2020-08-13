Xiaomi разработала робота для развлечения домашних животных
Помимо развлечения питомца во время отсутствия хозяев дома, робот способен транслировать в режиме реального времени, чем именно занимается животное. Pumpkii получил четыре колеса, камеру с широкоугольным объективом на 2 Мп, а также встроенные модули Bluetooth 4.1 и Wi-F. Работает робот на базе процессора ARM Cortex A9 с 512 МБ оперативной памяти и накопителем на 8 ГБ. С помощью специального мобильного приложения пользователи могут не только следить за животным, но и контролировать движения робота и делать снимки.
За счет того, что робот оборудован аккумулятором емкостью 220 мАч, время автономной работы может достигать 8 часов. Что интересно, в случае снижения зарядки аккумулятора до 40% Pumpkii автоматически перемещается к док-станции. Компания оценила стандартную версию робота в 149 долларов, тогда как есть модификация с роботизированной рукой за 249 долларов.