Xiaomi разработала "умные" стол и кресло с поддержкой голосовых команд

Обе новинки предназначены для детей. Стол рассчитан на детей ростом 106-168 см. Он имеет электрическую регулировку по высоте, углу наклона, а также способен запоминать различные положения. Вносить поправки можно голосовыми командами или посредством фирменного мобильного приложения Mijia. Помимо прочего стол получил сенсорную панель. Положение кресла также можно отрегулировать по высоте. Новинка предлагает три вертикальных положения для сидения под углом 90 градусов.