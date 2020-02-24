Xiaomi разработала "умные" устройства для кухни

Кроме того, компания представила еще одну посудомоечную машину, но с меньшими габаритами, за счет чего в нее может поместится лишь четыре комплекта посуды. На данный момент на устройство уже запущен сбор. Так, для его участников, стоимость новинки составит 142 доллара, тогда как розничная стоимость достигнет 185 долларов. Отметим, что управление обеих моделей осуществляется посредством фирменного приложения Xiaomi Mi Home, а также с помощью голосового ассистента XiaoAI.