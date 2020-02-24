Xiaomi разработала "умные" устройства для кухни
В частности, компания представила “умную” посудомоечную машину под названием Xiaomi Mijia Internet Dishwasher. Новинка оборудована OLED экраном, а ее вместимости хватит на восемь комплектов посуды в девяти различных режимах, в числе которых экспресс-мойка за 11 минут. Известно, что уже через пару дней Xiaomi откроет сбор на Xiaomi Mijia Internet Dishwasher на своей фирменной краудфандинговой платформе Youpin. Так, если розничная стоимость устройства составит 327 долларов, то для участников сбора устройство обойдется в 284 доллара.
Кроме того, компания представила еще одну посудомоечную машину, но с меньшими габаритами, за счет чего в нее может поместится лишь четыре комплекта посуды. На данный момент на устройство уже запущен сбор. Так, для его участников, стоимость новинки составит 142 доллара, тогда как розничная стоимость достигнет 185 долларов. Отметим, что управление обеих моделей осуществляется посредством фирменного приложения Xiaomi Mi Home, а также с помощью голосового ассистента XiaoAI.