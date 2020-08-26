Xiaomi разработала "умный" увлажнитель воздуха с Wi-Fi

Увлажнитель воздуха Smart Humidifier способен контролировать уровень влажности в реальном времени. Прибор рассчитан на 4 литра воды, благодаря чему он может функционировать непрерывно чуть больше суток с моменты погрузки воды. Кроме того, для удобства пользователей компания предусмотрела специально отверстие для загрузки воды. Также стоит отметить, что Smart Humidifier оборудовали поддержкой голосового помощника XiaoAI, а также Wi-Fi модулем, что позволяет управлять устройством дистанционно.

Компания оценила новинку в 24 доллара, что в переводе на российские рубли составляет приблизительно 1 812 рублей. Однако данная цена актуальна для китайских покупателей.