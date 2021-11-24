Xiaomi разработала «умный» воротник против болей в спине и шее

Новинку назвали HiPee Smart Health Neckband и выполнена она из пластика. Известно, что воротник способен мониторить и корректировать осанку. Производитель обещает, что благодаря этому можно избавиться от болей в спине и шее. Отмечается, что зачастую неправильная осанка и наклон головы к экрану ноутбука или компьютера — процесс бессознательный, а значит силой воли на него не повлияешь. В то же время, “умный” воротник способен уведомлять пользователя о то, что он принял неправильное положение.

Работает HiPee Smart Health Neckband на базе искусственного интеллекта, выявляющего изменение позы владельца. Устройство можно подключить к приложению WeChat по Bluetooth. Оценили его в 47 долларов, однако в первое время продавать будут за 31 доллар.